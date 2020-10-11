مواجهة ساخنة بين وزارة التربية والمدارس الخاصة حول الرسوم

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

احتدم سجال حامٍ، بين وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، واللجنة التسييرية لاتحاد المدارس الخاصة، بشأن زيادة الرسوم والغاء تصاديق مدارس.

وقال مدير التعليم الخاص بالوزارة عبد الكريم حسن لـ(السوداني) إن القانون ليس به زيادة الا بعد ثلاث سنوات، ولا توجد لائحة توضح الزيادة ونسبتها المئوية. وأكد تمسكهم بقرار الغاء تصاديق المدارس إذا لم تتراجع عن إصرارها على الزيادة .

في المقابل قال رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المدارس الخاصة د. بهاء الدين سيد أحمد إنهم لا يتعاملون مع التعليم كسلعة والوزارة تفرض جبايات على الطلاب. تفاصيل ص