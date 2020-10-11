الاستهلاك مفيد أم مضر للاقتصاد

الاستهلاك مفيد جداً للاقتصاد إذا كان هذا الاقتصاد مستقراً، أي أن قيمة العملة الوطنية مقابل الأجنبية مستقرة، والتضخم قليل أقل من 9%. في هذه الحالة تنشط المصانع في العمل وتزيد الإنتاج، وتزيد من التنوع في السلع لجذب المستهلكين. وتستفيد الحكومة من خلال الضرائب المتحصلة من المصانع ومن التجار. ويستفيد المجتمع بتشغيل أعداد كبيرة من الناس: نساء ورجال، شباب وكبار، فتقل نسبة البطالة في المجتمع وترتفع دخول الأسر. وربما تستطيع الأسر الادخار وتعمل على استثمار ما ادخرته، فيتحرك جمود الاقتصاد.

أما إذا كان الاقتصاد غير مستقر، حيث قيمة العملة الوطنية تتدنى باستمرار أمام العملة الأجنبية كما هو الحال عندنا في السودان، والتضخم عال جداً أكثر من ثلاثة أرقام، والحكومة تخاف الجماهير لهذا تقوم بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية، في هذه الحالة فإن الاستهلاك مضر جداً بالاقتصاد، تتآكل رؤوس أموال المصانع فتقفل العديد من المصانع، وتقاوم أخرى بزيادة أسعار المنتجات لمبالغ هائلة، فيعجز الناس عن الشراء فتقفل حتى هذه المصانع التي قاومت. عمال المصانع سيصبحون عطالى فيزداد الفقر في المجتمع. تضطر الحكومة لزيادة المبالغ المخصصة للدعم بإستمرار لأن عدد الفقراء يزيد وقيمة الجنيه تضعف. ونتيجة لتخصيص الحكومة لمبالغ هائلة للدعم يقل صرفها على التعليم والصحة والمواصلات العامة. ولتوقف المصانع وفقر الناس تقل حصيلة الضرائب، وتستمر هذه الدائرة المفرغة حتى تصل الحكومة لمرحلة الفشل والشلل التام.

من الواضح أن الحكومة في السودان قد وصلت مرحلة الفشل باعتراف كل قياداتها في المجلس السيادي وفي السلطة التنفيذية، حيث أعلنت عجزها عن استئناف العام الدراسي، وتوقفت عن دفع المرتبات والمعاشات لعدد من القطاعات أهمها القوات النظامية وأساتذة الجامعات والمستشارون القانونيون، وتسير كل الخدمات الأساسية الأخرى في طريق التدهور: الصحة والكهرباء ومياه الشرب والمواصلات العامة.

لإنقاذ الوضع، نقترح على الحكومة الإسراع في تحديد الفقراء مستحقي الدعم، من خلال دمج قواعد بيانات جاهزة حالياً هي: قاعدة بيانات ديوان الزكاة، وقاعدة بيانات مستهلكي الكهرباء، وقاعدة بيانات السجل المدني. يتم استخراج قوائم الفقراء وتنشر على مستوى الأحياء السكنية خلال أسبوعين، ويطلب من لجان الخدمات والتغيير، تحت اشراف الوحدات الإدارية، تصويب هذه القوائم بالحذف والاضافة خلال أسبوعين آخرين. بعد اعتماد هذه القوائم يخصص مبلغ شهري لكل أسرة فقيرة يعادل دعم استهلاكها لشهر من الخبز، يصرف من خلال الصراف الآلي ببطاقة إلكترونية تسلم لكل أسرة، أو تقوم الحكومة بسداد قيمة الدعم للخبز عند الشراء من المخبز بالبطاقة الالكترونية أيضاً.

بتنفيذ الترتيب أعلاه والذي يمكن أن يستغرق شهرين تعلن الحكومة عن إلغاء الدعم بصورة كلية عن كل السلع الاستهلاكية، ويستبقى الدعم على مستهلكي الكهرباء أقل من 200 كيلوات/ شهر.

بهذا وحده يتحرك جمود الاقتصاد ونتفادى فشل وشلل الحكومة. والله الموفق.