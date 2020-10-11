السيد / مدير عام قوات الشرطة تحية واحتراماً

ما زالت فجيعة كشوفات الإحالة بتاريخ 27/2/2020م تعتمل في نفوسنا ، ونبكي ضياع حقوقنا ونحن أحياء نرزق فوق هذه البسيطة ، نبكي انحسار المروءة وانهيار الأخلاق ومقدار الكيد والترصد من نفوس مريضة منزوعة الخير والإيمان والرحمة ويملأها الخراب والحقد الاسود والعصبية البغيضة ، وخاب ظننا الذي كان قائماً على أن الفرد فينا كل ما تقدم في الرتب والمقام تتوسع مداركه وإحساسه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقيه أمام الله قبل عباده الذين يعمل على إرضائهم أو إرضاء نفسه التي بين جنبيه والتي من سوادها لا تكاد ترى .

هذه الكشوفات سعادة المدير العام لا تقوم على سيقان القانون والحق ولا ركائز الحق و العدل ، وما هي الا مجرد تطلعات أفراد يحاصرهم الإحساس بالدونية وهي للأسف مجرد تهيؤات من أخيلة مريضة لا تعرف الحق استغلت التراخي العام وفجوات قيادات الهوان والغفلة المصدومة من اتساع الكرسي للدرجة التي أغرت أحدهم لتقديم زيارة اجتماعية لبعض أهله في الريف القريب وهو في كامل زيه الرسمي يتبختر بين أهله ولا يدري من ورائه المكائد التي حيكت في أكبر مذبحة شهدتها الشرطة السودانية 27/2/2020م بإحالة (1060) ضابط شرطة وستظل تلك سابقة تدين المرحلة بكل شخوصها الفاعلين والصامتين الذين لم يشهدوا بالحق ربما لكسب دنيوي زائل أو أي اعتبار آخر لا يرقى فوق قول الحق والعدل .

سيدي المدير العام يحفظ للشرطة السودانية أنها كانت متصالحة مع القانون وسيادته كفصيل متقدم في حفظ أمن الوطن والمواطن ولا تحيد عن القانون قيد أنملة وبهذا عرفت بين الناس ، وهذا الالتزام القانوني الصارم هو ما يميزها عن كل الادعياء من الأجهزة المشابهة وهو مصدر احترام السودانيين لرجال الشرطة ، وإن كان تجاوز القانون مقبولاً أو لنقل متوقعاً من بعض شرائح المجتمع فإن ذلك التجاوز يقع موقع المحرم من الشرطة ، لذلك يبقى تجاوز القانون كما في كشوفات 27/2/2020م مفجعاً واتجاهاً خطيراً يطعن في جوهر دولة القانون التي خرج الناس من أجلها في ثورة ديسمبر المجيدة . سيدي المدير العام نحن جموع المحالين في كشوفات 27/2/2020م ندرك أنك شخصياً لم تكن طرفاً فيها كذلك طاقمك في هيئة القيادة الا أن ذلك لا يعفيك من السعي لتقويم الاعوجاج ، فذلك مسؤولية أخلاقية وإنسانية وتاريخية ، لأن مقاومة الظلم والأمر بالمعروف مسئوليات تخلق تلقائياً وتتدرج من المهد إلى اللحد ومعيارنا في ذلك بغلة العراق التي يمكن أن تتعثر .