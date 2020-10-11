سلام جوبا واقعية التفكير

توقع الجميع انتهاء الصراع الداخلي بين مكونات المجتمع السوداني فور سقوط النظام البائد فقد كان سلوك نظام الإنقاذ يشكل القاسم المشترك الأعظم لدوافع الحرب في السودان واجتمعت حركات الكفاح المسلح وأحزاب المعارضة السودانية أكثر من مرة وفي عدة أماكن على هدف واحد وهو ضرورة إسقاط نظام البشير فكانت تكتلات نداء السودان وغيرها من مسميات المعارضة تختلف فيما بينها ولكن تتفق على هذا الهدف جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الرغبة الشعبية العارمة في وقف الحرب ودعم الاستقرار والتنمية بما يحقق الرفاهية لهذا الشعب المعذب في الأرض.. الكثيرون امضوا نصف عمرهم إن لم يكن جله في معاناة مستمرة وفقر مدقع منذ الولادة وحتى الوفاة.

لم يكن هناك بد أمام الحكومة الانتقاليه إلا الامتثال إلى خيار الثورة والضلع الأوسط من شعاراتها وهو السلام ووجدت نفسها تبحث بعقلانية عن الحلول الممكنة فكانت البداية محاولة تحقيق السلام بدولة جنوب السودان والتفاهم العميق مع الجارة تشاد في نظرة استراتيجية عميقة وبعيدة المدى.. احتضنت جوبا بعد انفصال الجنوب بقايا جيشها الشعبي لتحرير السودان وأطلقت عليه قطاع الشمال وظلت توفر له الملاذ الآمن والدعم والاسناد نكاية في دعم نظام الإنقاذ لفصيل الدكتور رياك مشار المعارض لحكومة سلفاكير ولا يهم هنا من بدأ العداء بقدر مايهم توضيح الرؤية بان الخرطوم وجوبا كانا يحركان نار العداء ضد بعضهما عبر الدعم المتبادل للمعارضة هنا وهناك وفطنت خرطوم الثورة الى ضرورة تصحيح هذا الوضع المريب وتقديم السبت الأخضر لشعب جنوب السودان وإيقاف نزيف دم الشعب الشقيق بجهود كبيرة بذلها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو أسفرت وبعد مباحثات ومفاوضات شاقة عن تحقيق حلم دولة الجنوب في السلام.. مما ساعد على تأكيد صدق نوايا السودان تجاه دولة الجنوب وعمله الجاد ومساهمته الواضحة في صنع السلام هناك.

وبدأت حكومة جنوب السودان تبذل ذات الجهود تجاه نصفها الآخر وهو السودان واهتم الرئيس سلفاكير ميارديت برعاية مفاوضات سلام السودان وكان الوسيط توت قلواك حريصا على تجميع قوى المعارضة السودانية بجوبا وجرت مفاوضات مضنية بين الحكومة وقيادات الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح جنى من خلالها الجميع ثمار السلام.. وأهم ما يميز الاتفاق هو انه تم في جوبا.. برعاية حكومة دولة جنوب السودان وبضمانات كاملة وكان الحضور اللافت لرئيس دولة تشاد الشقيقة الرئيس إدريس ديبي لمراسم توقيع اتفاق سلام السودان دلالات عميقة تشير الى جهود بذلها الرجل ولم يتطرق لها الإعلام او المراقبون ولكن يبدو أنه احد الضامنين لعدم تجدد الحرب في السودان.

سلام جوبا الذي احتفلت به إلارادة الشعبية بساحة الحرية أصبح واقعا معاشا بضمانات دولتي الجوار جنوب السودان وتشاد بعدم انطلاق اي تحرك معاد للسودان منهما وهنا يكمن سر نجاح هذا الاتفاق ويعكس واقعية التفكير في السلام.

يبقى على قيادة الدولة الاهتمام بتطمين كل مكونات الشعب السوداني بان هدف السلام هو بناء السودان من شماله الى جنوبه الى شرقه وغربه ووسطه.. لن يكون سلام جوبا لاقصاء فئة وتقريب أخرى بل سيكون هدفه السامي تحقيق العدالة وبها يكتمل الضلع الثالث من شعارات الثورة حرية سلام وعدالة.