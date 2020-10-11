وانقبضت أنفاسنا، يا وزير الطاقة!!!

الابن وزير الطاقة: لك ودي.. تحكي الطرفة: ان الله قد أنعم على ربة منزل بتيار كهربائي ليومين متتاليين دون انقطاع، مما أثار دهشتها و حيرتها، حتي كادت تكذب الحدث. وعلى الفور امتدت أناملها المتلهفة لتمسك بهاتفها الجوال، وتهمس في اذن الرقم 4848 بلاغات الكهرباء قائلة بصوت هائم حائر:”الكهرباء يومين ما قطعت مننا .ما لكم نسيتونا، ولا في شنو؟ هل تعلم ابني ان الله قد من على حاضرة السودان “الخرطوم ” بالتيار الكهربائي منذ مطلع القرن التاسع عشر. والذي كان حلم العديد من المدن بالدول العربية الشقيقة.

وهل تعلم ابني الوزير ان الوطن الحبيب قد مد يده البيضاء، ومنح محطة حرارية كاملة الدسم في زمنه الجميل لدولة عربية شقيقة تنعم اليوم بالجاه والرفاه، وصخب وضجيج طائراتها اليوم تهز أرجاء مطارنا الدولي محملة بما لذ وطاب من المواد الغذائية لمنكوبي السيول، بينما نحن نفخر ونعتز ونتباهى بأننا سلة غذاء العالم. ياللعجب! من قيم ” values “مجتمعنا السوداني السمحة:الصبر على الأذى والمكاره. شعب تحمل بجلد شظف العيش، وابتلاءات تضاريس الحياة، ومشقتها، من ظلم وقهر لثلاثة عقود كئيبة جافة. رغم بزوغ فجر العهد الجديد، لكن ما زالت سياط الحرمان والمعاناة تلهب ظهورنا المثقلة بالهموم والهواجس. فهاهو مرفق الكهرباء لم يبخل بدوره ودون حياء مكشرا أنيابه السامة، ليلدغ المواطن الحزين بقطوعات الكهرباء الراتبة، دون انذار، فصمت اذ ان الأجهزة الكهربائية المنزلية الى غير رجعة، وضاق المرضى ذرعا، ووجدت الأدوية المنقذة للحياة التالفة طريقها لسلة النفايات، فتفاقم الألم وتضاعف الحزن.فنفد صبرنا، وذبل الأمل.، ونحن اليوم نتجرع بصبر كأس المر.

أظنك تعلم ابني الوزير ان الكهرباء لا تقل اهمية وضرورة للإنسان من الماء والهواء.الشارع اليوم قد بح صوته مناديا بصدق بالآتي:

اولا: السعي الحثيث والجاد للكف عن القطوعات.

ثانيا: إبعاد أعداء الثورة فورا.

ثالثا: لماذا لا نعد للصيانة من وقت مريح بتدبير المال اللازم تفاديا لويلات العذاب؟.

رابعا: اطلقوا سراح فاتورة الماء وإبعادها، ولا علاقة لها بمرفق الكهرباء.

خامسا: المواطنون يهرولون لاهثين لدفع طائل الأموال والكهرباء حبيسة دارها تغط في نوم عميق ولا تطل عليهم رغم ملياراتهم الهائلة. خافوا الله.

سادسا: طالعت وقلبي يقطر دما للتو وأنا أعد هذا المقال على البيان الصحفي الاعتذاري التوضيحي الذي أصدرته اليوم موضحا تردي حال الإمداد الكهربائي. أقولها لك صادقا ان الشارع السوداني قد داهمه الإحباط، الحياء، لأن البيان يحمل في ثناياه طائر شؤم،وطرح غارق في بركة الإهمال، اللامبالاة، الاتكالية والقصور. ويرى الشارع ان كل مسؤول أخفق في أداء مهمته الأفضل ان يغادر مشكورا.. حفظ الله السودان.