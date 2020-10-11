كان محمد شريفاً في حياته

امي الله يديها الصحة والعافية كانت تقول عندما تجدني ممتوخ وحيلي ميت تقول الله يستر ما يكون عندك دوكاب.

ويعرف الدوكاب في الموروث الشعبي بحالة نفسية سيئة يشعر بها الانسان عندنا يصاب شخص عزيز لديه بمكروه دون أن يجد تفسيرا لحالته النفسية ودون أن يكون على علم بما بالذي يجري للشخص العزيز وهي اقرب لتوقع امر سيء دون ارادة الشخص واعراضها تتمثل في فتور وخمول ومزاج متوتر وحالة نفسية غير طبيعية. ولا ادري صحة هذا الزعم، ومرت بي هذه الحالة اكثر من مرة وبعدها (يحدث الذي يحدث).

واظن الذين تربطهم علاقة مودة عميقة بمحمد شريف ربما مرت عليهم تلك الحالة والله اعلم.

زاملت اجيالا مختلفة من الصحفيين رجالا ونساء وشهدت رحيل عدد منهم وكان لهم شأنهم وصيتهم وعلو كعبهم في الحقل الصحفى منهم مهيد بخاري وكان بين رحيله وآخر لقاء بيننا سويعات ومحمد طه محمد أحمد الذي الذي كان رحيله حديث المدينة، وشهدت وفاة ومأتم د. كمال حنفي وعفاف بخاري، والقائمة تطول.

لكن رحيل محمد شريف كان مختلفا في كل حاجة، حتى خبر وفاته جاء سريعا وصادما وفاجعا وموجعا ومحرقا (حشا) الكثيرين وهو الصحفي الالمعي الذي يتحرى ويتريث ويتيقن ويدقق اخباره قبل نشرها لذلك جاء موته فاجعا وعزاؤه مختلفا كاختلافه .

د.محمد شريف رجل فرض مودته على الجميع وبإرادتهم و دخل قلوبهم دون استئذان وتوهط في سويداء افئدتهم لانه يتسرب اليك كالنسمة ويتمدد في مسامك، ما يميزه انه انسان محترم و كان الاحترام ديدنه وسلوكه الذي يمشي به بين الناس ويحترم اختلاف الجميع وينأى بنفسه عن الخلافات التي تعكر صفو العلاقات ..

كنّا نلتقي مرات ومرات في الصحافة ويوميا في التلفزيون وتحس انه يخصك بالمحبة دون سواك، ويوم شكره عرفنا انه رسول محبة بين اطياف متباينة من البشر وصديق حميم للجميع، وتجاوزت معرفته الاطر الجغرافية المحلية ..

جسد محمد معنى اسمه فكان محمودا بين معظم الناس إن لم يكن كافة وكان شريفا في كل سلوكه، وكأنما ابوه كان يتنبأ بذلك وتجسدت تلك الصفة فيه (محمد شريف) .

ابتسامته الصافية هي جواز مروره إلى قلوب الجميع، كانت ملامح وجه تكسوها الابتسامة وإن بدا عليه الارق او القلق او مكشرا، لم اعرف موت صحفي ابكى الصحفيين سوى محمد شريف وقبله ابن الحلفايا غازي ورحيله يشابه رحيل ود الجرافة محمد شريف .