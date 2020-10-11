خسارة آلاء صلاح لجائزة نوبل للسلام

خسرت آلاء صلاح الملقبة بـ(أيقونة الثورة) فرصة الربح بالجائزة العالمية نوبل للسلام وفاز بها برنامج الامم المتحدة الدولي للاغذية ( wfp ) لهذا العام ٢٠٢٠.

وجاء ترشيح آلاء صلاح للجائزة بعد ان ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لترشيحها باعتبار انها احدى ايقونات الثورة وابلت فيها بلاء حسنا و ما بين رافض لترشيحها بان هناك من هم اولى بربح تلك الجائزة من الكنداكات اللائي ابلين بلاء كبيرا في تلك الثورة العظيمة، مشيرين لبعض الأسماء اللائى يستحقن الربح بها من بينهن الكنداكة رفقة (صائدة البمبان) والكنداكة اماني التي فقدت احدى عينيها بعبوة بمبان في أحد المواكب.