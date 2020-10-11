الموظفون يهددون باللجوء إلى المحاكم الأوضاع تنفجر مجدداً في الهلال بعد رحيل الأوغندي

تقرير : السوداني

عادت الأوضاع للانفجار مجددا بنادي الهلال، بعد أن كشفت مصادر هلالية عن رغبة مجلس التطبيع الهلالي الحالي في الاستغناء عن خدمات الحارس جمال سالم بسبب راتبه الذي يقدر ووفقا لمتابعات (السوداني) بحوالي (12) ألف دولار شهرياً وهو المبلغ الذي يعجز المجلس المعين عن توفيره كراتب شهري للحارس اليوغندي الدولي.

وقبل ايام أعلن جوكر الفريق وأفضل اللاعبين حاليا أطهر الطاهر عزمه الرحيل عن كشوفات الفريق والانتقال لصفوف سموحة المصري بعد أن تجاهل المجلس المعين الجلوس معه لمفاوضته والتجديد له، كما أن هنالك مستحقات مالية للموظفين والعاملين بالنادي لم تسلم إليهم حتى الآن.

وتفيد متابعات (السوداني) الدقيقة ان هنالك موظفين لديهم مستحقات تجاوزت العام وآخرين أعلنوا عن ابتعادهم بسبب الأوضاع التي يعيشها النادي هذه الأيام.

وكانت نتائج الهلال قد تراجعت بصورة ملفتة في الفترة الماضية، حيث تعثرت نتائج الهلال المتصدر لروليت المنافسة وبات الفريق مهددا بفقدان لقبه رغم جلوسه في الصدارة حاليا بفارق نقطتين عن المريخ.