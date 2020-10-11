السفير السعودي يشارك في ورشة التسامح الديني بجنوب كردفان

الخرطوم: السوداني

شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في ورشة التسامح الديني التي انعقدت صباح اليوم بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان. بحضور وزير الشئون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح والدكتور حامد البشير اسماعيل والي ولاية جنوب كردفان.

واشاد سعادة السفير بمساعي ومجهودات وزراة الشئون الدينية في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش. وقال أن جميع الأديان بلا استثناء تدعو إلى التسامح الحق والمحبة والخير والرحمة والسلام، وأكد ان المملكة تولي اهتماما خاصا بقضايا التسامح والإخاء والتعايش واحترام وتقدير التنوع وقبول الآخر عبر سلسلة المواقف المختلفة إيماناً منها بأن الحوار حاجة إنسانية ووسيلة مهمة للتفاهم والتعايش وفق القواعد الإسلامية التي سجل التاريخ عظمتها في التفاهم والتعاون بين الأمم.

مشيرا الى أحتضان المملكة لمئات الجنسيات المختلفة تعيش بسلام وامان وتسامح مع كافة أطياف المجتمع السعودي وان المملكة حرصت علي الاستقرار والتوازن مع الجميع أفرادا ومؤسسات وحكومات، والانفتاح على جميع العالم دون النظر لعرق أو دين.