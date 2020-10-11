المنتخب يتدرب استعدادا لمواجهة توجو

أجرى المنتخب الوطني الاول مرانه الاول صباح أمس ضمن التحضيرات للمواجهة الدولية الودية الثانية امام منتخب توغو في تونس.

وخسر المنتخب مساء الجمعة المباراة الدولية الودية الاولى امام تونس “”0-3” على ملعب رادس وأشرك الجهاز الفني 17 لاعبا في المباراة من 24 لاعبا تم اختيارهم لخوض المواجهتين.

وسيؤدي المنتخب مرانه الاخير عصر اليوم الاحد لمواجهة توغو يوم غد الاثنين في الخامسة من عصر الاثنين بتوقيت الخرطوم.

واكد اللواء دكتور حقوقي عامر عبدالرحمن عثمان النائب الاول لرئيس الاتحاد، رئيس بعثة المنتخب الى تونس، ان التحضيرات تسير بشكل جيد، مؤكدا على ان الجهاز الفني يعمل للاستفادة القصوى من هذه الفترة والمباراتين للتحضير بشكل جيد لمواجهتي غانا نوفمبر المقبل في تصفيات امم افريقيا 2022.