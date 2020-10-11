بعد تدهور نتائج الفريق  جلسة أسرية للاعبي هلال الأبيض

اقام مجلس ادارة نادي الهلال الابيض بجانب قطب الفريق الكبير وعضو مجلس الادارة السابق فضل المولى جموعة يوما ترفيهيا للاعبي الفريق بضاحية سوبا وبالمزرعة الخاصة بجموعة يوم الجمعة الماضية واقتصرت الدعوة على اللاعبين فقط نسبة لخصوصية الرحلة وحتي يجلس اللاعبين فيما بينهم ليتفاكروا ويتشاوروا ويتناقشوا حول اهمية الجولتين المتبقيتين للفريق امام الهلال الخرطوم وحي الوادي نيالا في بطولة الدوري الممتاز والسعي والاجتهاد في هاتين الجولتين حتى يرتقي الفريق للمربع الذهبي الذي يكفل له المشاركة افريقيا واسعاد قاعدة الفريق الكبيرة والعريضة والمنتشرة داخل وخارج البلاد.

ومن خلال الجلسة الاسرية للاعبين بسوبا تحدث من خلالها جميع اللاعبين وبكل شفافية ووضوح حول اهمية ماتبقى من جولات وتعاهدوا جميعا على القتال وبضراوة وبكل قوة حتى يحقق الفريق تطلعات قاعدته بالعودة للتنافس الافريقي مؤكدين بان لاتقاعس ولاعودة للوراء ولاتهاون وسيبذلون الدم والعرق داخل المستطيل الاخضر حتى يحققوا مايريدون.