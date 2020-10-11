الشرطة القضارف يزور النادي الاهلي بالخرطوم

سجل الوفد الإداري لنادي الشرطة القضارف زيارة نهار امس ، لبعثة شقيقه الأهلي القضارف بمقر إقامته “بفندق الدوحة” بالخرطوم وكان في استقبال الوفد رئيس بعثة الأهلي الاستاذ علاء الدين عبد الوهاب والاستاذ مهدي الجمل والإداري معاوية عمر حمدان “قيطو” والمدير الفني جمال أبوعنجة والكوتش عبد الله البلوله وعبد الله الحلو وجميع لاعبي الفريق ونثر المتحدثون عبارات الترحاب والشكر وحرصوا على تبادل الحديث وتسامروا الاشقاء بأريحية وتحدثوا عن الادوار العظيمه التي تقدمها الرياضة لمجتمع القضارف وضروره تواجد أكثر من فريقين لتمثيل الولاية بالدوري الممتاز وتحدث عن أسرة الشرطة النقيب جمال يوسف البشير سارداً ذكريات الفريقين و شكرهم على حسن الاستقبال، وطالب لاعبي الأهلي اللعب بروح ومسؤولية وتقديم مباريات تليق بفريق الاهلي وتاريخه العريق وفي ختام الجلسة شكر اللاعب ملهم الدود الوفد علي الزيارة ووعدهم انابه عن اخوانه اللاعبين بالتأهل للوسيط.