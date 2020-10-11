الهلال يواصل تدريباته

واصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال تدريباته عصر امس السبت، بملعب دار الرياضة ام درمان وذلك استعداداً لبقية استحقاقات الفريق لمنافسة الدوري الممتاز، وكثف الجهاز الفني للفريق من تدريبات اللياقة البدنية والجمل التكتيكية بالاعتماد على السرعة في التسليم والتسلم والضغط على حامل الكرة في مساحات ضيقة، كما واصل قائد الفريق عبد اللطيف بوي تدريبات التأهيل تحت إشراف الوحدة الطبية للفريق واختتم التمرين بمباراة داخلية بين الأبيض والأخضر شهدت تنافسا قويا انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل مجموعة أحرز للابيض وليد الشعلة فيما أحرز هدف الأخضر محمد موسى الضي، هذا وقد انتظم الهلال في معسكر مغلق بفندق الجوهرة الزرقاء عقب التمرين مباشرة.