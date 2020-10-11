بعليش: الاتحاد الأفريقي ينظر للتجربة السودانية الجارية بمزيد من التفاؤل

الخرطوم: السوداني

قال ممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، إنّ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أَكّدَ مُواصلة العمل والحوار حتى يكتمل مشروع السَّلام بانخراط رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في خيار السلام.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مهندس إبراهيم جابر اليوم الأحد، بمكتبه بالقصر الجمهوري السفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان.

ونقل بلعيش تحايا وتهنئة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بمناسبة نجاح مفاوضات السلام بجوبا، وقال بلعيش إن الاتحاد الأفريقي ينظر للتجربة السودانية الجارية بمزيد من التفاؤل، مُوضِّحاً أنّ العالم ينظر للسودانيين كنموذج للتسامُح والاعتراف بالآخر من أجل بناء الوحدة الوطنية دُون إقصاءٍ، وأشار إلى أن اللقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي تطرّق إلى المُساهمات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأفريقي للسودان خلال المرحلة القادمة وذلك لترسيخ مكتسبات الفترة الانتقالية والمضي قدماً في إنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المتبقية.