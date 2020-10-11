الداخلية تُناشد الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس وتُحذِّرهم

الخرطوم: السوداني

ناشدت وزارة الداخلية، الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس منذ الأول من يناير 2014 وحتى 11 أبريل 2019، لمُراجعة الإدارة العامة للسِّجِل المدني بأم درمان.

وقالت الداخلية السودانية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد)، إنّ الحاصلين على الجنسية منذ التاريخ المذكور أعلاه، ولم يُراجعوا الإدارة العامة للسِّجِل المدني، دائرة الهوية والتسجيل، بأم درمان حتى الآن، رغم الإعلانات السابقة، عليهم المراجعة خلال فترة سماح أقصاها أسبوعين منذ الآن، وأضافت (بعدها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية).