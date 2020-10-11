وزير العدل يُقدِّم مقترحاً بإدراج (سلام جوبا) في الوثيقة الدستورية

الخرطوم: السوداني

قال وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ، إنه بعد تحقيق (الحرية) وهي الركن الأول من أركان شعار ثورة ديسمبر، يجب الانتقال إلى الركن الثاني وهو تحقيق (السلام)، الذي سوف يبدأ تنفيذه وتحقيقه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان إلى أحكام دستورية، وأضاف أن وزارة العدل أعدّت مُقترحاً بتعديل على الوثيقة الدستورية سوف يتم بُموجبه إدراج اتفاق جوبا لسلام السودان فيها.

وقال وزير العدل في اجتماعٍ مُوسّعٍ اليوم مع وفد حركات الكفاح المسلح المُوقّعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، إنّ الاجتماع جاء بشأن مواءمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام المُوقّعة بجوبا.

من ناحيته، أكد ياسر عرمان، حرصهم على دراسة مقترح وزارة العدل بدقة وتقديم ملاحظاتهم إلى الوزارة في أقرب وقت احتراماً للمصفوفة الزمنية المتفق عليها والشروع في تحقيق وبناء السلام.