والي الخرطوم يُوجِّه بصرف رواتب الأمهات في وقتها ويحيل مُخالفات التعيين لمكتبه

الخرطوم: السوداني

وجه والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة تصحيح أوضاع دار المايقوما للأطفال فاقدي الوالدين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال، إلى حين توفيق أوضاعهم في أسر بديلة، مؤكداً على تحويل الأطفال فوق سن (5) سنوات إلى المدينة الاجتماعية وفق ما هو موضوع في خطة الوزارة.

ووجه نمر أيضاً خلال زيارته للدار، اليوم الأحد، بصرف رواتب الأمهات في موعدها عند نهاية كل شهر، متعهداً بمتابعة الأمر شهرياً، كما تبرع بحافز راتب شهر للأمهات والعمال يتم سداده في شهر نوفمبر.

حاثّاً وزارة التنمية الاجتماعية بدفع رواتب الكوادر الصحية إلى حين تقنين أوضاعهم بواسطة وزارة الصحة، مطالباً بإحالة ملف المخالفات التي صاحبت تعيين موظفين وموظفات في وظائف مرضعات وتحويله لمكتبه خلال 48 ساعة.