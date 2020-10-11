وزارة الداخلية السودانية تمهل “المُجنسين” أسبوعين لمراجعتها

الخرطوم: السوداني

أمهلت وزارة الداخلية السودانية الأجانب الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس، مدة أسبوعين لمراجعتها تبدأ من تاريخ اليوم الأحد 11 أكتوبر.

وبحسب تعميم للوزارة اليوم الأحد نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالبت فيه جميع المجنسين منذ 1 يناير 2014م وحتى 11 أبريل 2019م بمراجعة دائرة الهجرة خلال أسبوعين أو ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وخص التنبيه الذين لم يراجعوا الإدارة العامة للسجل المدني “دائرة الهوية والتسجيل” بأمدرمان حتى الآن رغم الإعلانات السابقة.