“توتي” يخطف بطاقة التأهل الثانية و يلحق هلال بورتسودان ببطولة الممتاز

الخرطوم: السوداني

لحق فريق توتي بنادي هلال بورتسودان وخطف بطاقة التأهل الثانية من المرحلة المشتركة المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز بعد فوزه على سبدو الضعين مساء اليوم بهدف نظيف في الجولة الأخيرة، ووصل الى 10 نقاط.

وكان هلال بورتسودان قد تأهل من الجولة قبل الاخيرة بعد وصوله الى 8 نقاط.

وفي ذات الجولة تعادل حيدوب النهود “2-2” مع ودنوباوي ليضمن الأخير لعب ملحق الصعود للدوري بعد وصوله لخمس نقاط، وإلى جانبه سبدو الضعين “3 نقاط”.

وسيلعب فريقا ودنوباوي “5 نقاط” وسبدو الضعين “3 نقاط” في ملحق الصعود للدوري الممتاز مع صاحبي المركزين 14 و13 من الدوري الممتاز.