حمدوك: استمرار العقوبات الأمريكية يهدد الانتقال الديمقراطي في السودان

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن استمرار العقوبات الأميركية على السودان يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

وأضاف “حمدوك” في لقاء صحفي مع فايننشال تايمز” ان الشعب السوداني لم يكن ارهابيا ولكن النظام السابق كان كذلك.

ووصف رئيس الوزراء “حمدوك” السودان بـ “المعزول عن العالم” مطالباً بتغيير هذا الوضع.

وعن السلام مع إسرائيل قال “حمدوك” لايجب الربط بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والتعامل مع إسرائيل، مطالباً بضرورة التعامل مع الملفين في مسارين منفصلين.