ناشط سياسي يصف الحكومة بـ”الفشل” مستنكراً حصوله على قطعة خبز بـ10جنيهات

الخرطوم: السوداني

وصف الناشط السياسي السوداني المعروف “محمد حسن بوشي” الحكومة بالفشل، مستنكراً وقوفه لساعات للحصول على قطعة الخبز هذه “والتي نشر صورتها على صفحته” بـ10 جنيهات، متهما “حمدوك” بمواصلة ما أسماه بـ “البرنامج التجويعي للإنقاذ”.

وقال “البوشي” (العيشه دي بي10 جنيه سوداني .. صدقو او لا تصدقو، وكمان ساعة ونصف لافي بفتش في ده ذاتو، ووقت لقيت قال لي عشره عيشات بس، يعني ياداب تأكل زول واحد بس) على حد قوله.

وأردف “البوشي” على صفحته بـ فيسبوك بأننا لم نقم بثورة عظيمة واقتلاع البشير من أجل مرمطة الشعب السوداني، وأن تصل بنا الأوضاع إلى هذا الحال.