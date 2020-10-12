اهل المناسبات   (الفطائر) بديلا للخبز  

كوكتيل:محاسن احمد عبدالله

أكدت كثير من الأسر التي شهدت مناسبات افراح واتراح لجوء اغلبهم الى (عواسة) الفطير بديلا للخبز في وجباتهم اليومية، مشيرين الى أنهم لا يحصلون على الخبز بالرغم من رحلة البحث الشاقة اليومية في الأفران، بجانب الصفوف الطويلة أمام المخابز التي تأخذ كثيرا من زمنهم دون فائدة -حسب تعبيرهم- من جانبها أكدت لـ(كوكتيل) عدد من الأسر أن استخدامها للفطائر في مناسبات أعراسهم والايام العادية الأمر الذي سهل عليهم كثيرا وقلل من معاناتهم في الصفوف بجانب أنه يمكن تناولها مع اي نوع من الطبيخ وسهولة إعدادها ومكوناتها البسيطة من ماء وملح،مطالبين ربات البيوت بإعدادها بدلا من الوقوف في الصفوف الطويلة وقضاء ساعات من الجوع والمرض.