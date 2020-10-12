بسبب انعدام الخبز وفقدان الزبائن  أصحاب مطاعم يعلنون توقفهم عن العمل

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أعلن عدد كبير من أصحاب المطاعم بمنطقة الخرطوم توقفهم عن العمل وإغلاق محالهم بسبب انعدام الخبز وعدم مقدرتهم على الحصول عليه بشتى الطرق وهو ما أكده صاحب مطعم (الجرافي) الحاج أحمد محمد بأنه فشل نهائياً في الحصول على الخبز بالرغم من إعطائه ورقة عليها ختم لجنة الحي التي تسمح له بأخذ كمية كبيرة، موضحاً (تم رفض طلبي وحاولت مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى لذا قررت إغلاق المطعم).

من جانبه قال صاحب مطعم (ملك الفتة) بمنطقة الديم متولي دفع الله بانه قرر جرد معدات المطعم الخاص به وعرضها للبيع بمبلغ زهيد، مشيرا إلى أنه فشل في توفير حصته من الخبز الخاصة بالطلبات الأمر الذي افقده زبائنه على حد تعبيره.