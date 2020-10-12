 استهداف القوات والضباط!

الطريق الثالث – بكري المدني

أكثر من ألف ضابط شرطة لم يعرف من فصلهم من أعمالهم عندما جد الجد أو على الأقل لم تفصلهم الجهات المعنية بالتقرير في شأنهم سواء أن كانت رئاسة الشرطة نفسها ممثلة في المدير العام أو وزارة الداخلية ممثلة في السيد الوزير أما المجلس السيادي فلقد كانت إفادته حول الأمر بأنه لا يعلم ولا يوجد في أضابيره أي قرار بشأن هؤلاء الضباط!

إن كان السيد وزير الداخلية لم يتخذ قرار فصل أكثر من ألف ضابط بالشرطة فإن رئيسه المباشر السيد رئيس الوزراء – بالضرورة – لا يعلم، إما إن كان يعلم ويعمل مع جهة غير وزرائه فإن المصيبة أعظم!

كانت لجنة تفكيك التمكين قد أقرت مؤخراً بخطأ فصل عدد كبير من موظفي الدولة وحملت المسؤولية لجهات فرعية – غير شرعية – الشيء الذي عنى تماماً أن لجنة تفكيك التمكين ما كانت تعلم – على الأقل – أسباب فصل العديد من الموظفين ولا أقول من فصلهم!

الشرطة لم تكن القوة النظامية الوحيدة التي تعرض هذا العدد الكبير من ضباطها للفصل؛ فلقد فقد العديد من ضباط الجيش أيضاً وظائفهم وسط غياب تام لأسباب الفصل عند الرأي العام بيد أنها منطقة عسكرية يمنع تداول أخبارها من غير مصادرها وكان يمنع قبل التغيير الاقتراب منها وتصوير مواقعها!

ما حدث في الشرطة والجيش أمر هين مقابل ما حدث في جهاز الأمن والمخابرات سابقاً وجهاز المخابرات العامة حالياً فلقد اختفت في عشية واحدة إدارة كاملة في جهاز المخابرات بعد أن تم ضربها وتجريدها من أسلحتها فقط لأن منسوبيها طالبوا التسريح بإحسان!

تم حل هيئة العمليات بالجهاز والتي كانت تضم أكثر من 12 ألف فرد وضابط من أكفأ الأفراد والضباط في القوات النظامية وكانت تعتبر القوة الثالثة في السودان والأولى إقليمياً من غير الجيوش الإفريقية والعربية!

الكل يعلم اليوم ما أصاب الأمن العام نتيجة ما أصاب القوات النظامية من جيش وشرطة وأمن، وأعني بالأمن العام هنا كل ما يتصل بحياة المواطن في الاقتصاد والخدمات وحماية الأرواح والممتلكات ونتائج هذا واضحة على الطرقات وفي الأسواق وعبر الحدود!

إن الجهات المجهولة – المعلومة – التي وقفت وراء استهداف بعض أفراد وضباط القوات النظامية لم تكتف بذلك فهي تسعى اليوم سعياً محموماً وراء قوتها الاقتصادية ممثلة في شركاتها الخاصة والتي تمول بها أنشطتها الأمنية وتسير بها شؤون أفرادها وإن نجحت في ذلك سوف تسعى لحل جمعياتها التعاونية وإن لم تجد ستبحث عن صناديق (الختة)!

وجب وقف هذا العبث فلئن سكنت البنادق فالأقلام مشرعة!