الناطق باسم قبائل البجا: مُشكلة الشرق سياسية فُرضت علينا

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة، طه فكي شيخ طه، إنهم أكدوا للنائب الأول أن مشكلة الشرق الحالية سياسية فُرضت عليهم وهي ليست خلافات مع البني عامر والحباب كما يصوّر بعض الناس.

وأشار طه فكي عقب لقائهم بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى أن تقاعساً قد جرى حول تنفيذ شروط اتفاق “القلد”، مما قاد الى وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن، مؤكداً أنه لا يجب أن يظن الناس أن ما يحدث في الشرق خلاف بينهم وإخوانهم من البني عامر والحباب.

ونبّه طه فكي إلى أن لديهم رأياً حول مسار الشرق في مفاوضات جوبا، مشيراً إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وعد بتشكيل لجنة لمناقشة المسار ودراسة الأمر.

ولفت إلى أنهم طلبوا من النائب الأول ضرورة تنفيذ شروط اتفاق “القلد” كونها الحل الناجح لمشكلة الإقليم، مؤكداً أن النائب الأول وعد بتكوين لجنة لدراسة الأمر وتنفيذ الشروط.

ودعا طه فكي إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النائب الأول، لجهة أن إقليم الشرق يمر بمرحلة احتقان شديد، قاطعاً بأن المجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة مع وحدة السودان وحل جميع مشاكله.