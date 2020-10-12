هيئة الأبحاث الجيولوجية: رصدنا هزّة أرضية بمقياس (4.4) درجة بولاية القضارف





الخرطوم: السوداني

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية “الذراع الفني لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين” أن إحدى محطات الرصد الزلزالي التابع لها “محطة جبل أولياء”، رصدت اليوم الاثنين في تمام الساعة (03:54:16) بالتوقيت المحلي لولاية القضارف والذي يماثل الساعة الواحدة و54 دقيقة و16 ثانيه (01:54:16) مساءً بتوقيت غرينتش، حيث سجّلت المحطة والتي تبعد عن مركز الهزّة بحوالي (342) كيلو متراً والتي بلغت شدتها (4.4) درجة بمقياس ريختر بعُمق (10) كيلو مترات.

وذكرت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في بيان توضيحي اليوم الاثنين، أن إفادة شهود العيان أكدت ان المناطق المتأثرة بالهزّة هي نفس المناطق السابقة بالإضافة إلى بعض المناطق الجديدة، وعزا البيان الأمر لشدة الهزّة التي تعد أكبر من سابقاتها. وأضاف البيان أن إفادة أهل المنطقة التي وقعت فيها الهزّة أكدت وجود هزّة أخرى في ذات المنطقة في أربعينات القرن الماضي والتي حدثت بقوة مُشابهة للحالية.