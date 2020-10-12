وقفة احتجاجية غداً أمام وزارة التربية والتعليم

الخرطوم: السوداني

ينفذ المعلمون بوزارة التربية والتعليم الاتحادية غداً الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بشارع النيل لمناهضة قرار نقل 62 معلماً ومعلمة من الكوادر الفنية من رئاسة الوزارة إلى وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم.

وقال عدد من المحتجين بحسب وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين، إن طبيعة عملهم فنية تتمثل في المتابعة والتقييم والجودة الشاملة، بجانب الإحصاء والإستراتيجيات ولا علاقة لهم بالتدريس، مشيرين إلى أنهم تخرجوا في كليات غير التربية، وكذلك لم يتدربوا على طرق التدريس مما يتسبب في ضرر بليغ بالتلاميذ.