اندماج واتفاق حركتين للحفاظ على سلام جوبا

الخرطوم: السوداني

أعلنت حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي، وحركة/ جيش تحرير السودان برئاسة د. صالح آدم إسحق، عن الوحدة الاندماجية بينهما.

وبحسب بيان تلقته (السوداني) اليوم الاثنين، فإن الحركتين كونتا آلية لإنزال الوحدة بينهما على أرض الواقع، للسعي الجاد بين الحركتين لتحقيق الاندماج والمشاركة لحركة/ جيش تحرير السودان بقيادة د. صالح آدم إسحق في كل مستويات حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، وأيضاً المشاركة في كل مستويات تنفيذ الاتفاق الموقعة في جوبا.

واتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على اتفاق السلام الموقع بدولة جنوب السودان (جوبا)، والإسراع على تطبيقه في أرض الواقع، من إنصاف للنازحين واللاجئين وكل ضحايا الحرب والظلم في السودان.