مُلتقى برنامج العلاج بالفن التشكيلي يوصي بإدراج البرنامج في مناهج التعليم العام

الخرطوم: السوداني

أمّن مُلتقى برنامج العلاج بالفن التشكيلي على ضرورة إدراج منهج العلاج بالفن التشكيلي في مناهج التعليم وتأهيل المعلمين للمشاركة في تطبيق البرنامج للأطفال في مراحل التعليم العام، بشقّيه الأساس والثانوي. وشدد على أهمية مشاركة العاملين في القطاع الصحي خاصة العاملين في مجال الصحة النفسية في تطوير وسائل تطبيق البرنامج، مؤكداً على ضرورة إشراك الإعلام في التوعية والتبصر بأهمية تطبيق برنامج العلاج بالفن التشكيلي.

ويُعد الملتقى احد مخرجات المؤتمر الدولي للعلاج بالفن التشكيلي الذي انعقد في ديسمبر ٢٠١٩م بوزارة التعليم العالي بشراكة أكاديمية مع ثماني جامعات وخبراء من داخل وخارج السودان.

ويأتي الملتقى في إطار التمهيد لدورة الانعقاد الثانية للمؤتمر الدولي للعلاج بالفن التشكيلي المُزمع عقدها في ديسمبر ٢٠٢٠م.