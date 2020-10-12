بدعمٍ سُعودي.. تشييد محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الجزيرة

الخرطوم: السوداني

تستعد منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية لافتتاح عددٍ من محطات مياه السقيا، نفّذتها في ولاية الجزيرة خلال الأيام الماضية بتمويل من متبرعين من المملكة العربية السعودية، بتكلفة بلغت نصف مليون ريال سعودي، ما يعادل (٣٢.٥) مليون جنيه سوداني.

وتوزعت المحطات في عدد من القرى المأهولة بالسكان، تجاوز بعضها الـ10 آلاف نسمة، ولا تتوفر فيها مصادر مياه صالح للشرب.

وقامت المنظمة بتنفيذ محطات نموجية متكاملة عبر التعاقُد مع شركات احترافية لها خبرتها الرائدة في مجال حفر الآبار وتركيب المَضَخّات وعمل الصهاريج وتركيب الطاقة الشمسية.

وكانت الدفعة الأولى من المحطات في منطقة (الحلة الجديدة) شرق مدينة المناقل بغرب الجزيرة، والثانية في قرية (حميراء) جنوب شرق مدينة المناقل، والثالثة في قرية (العبطة الشرقية) شمال غرب مدينة المناقل، والرابعة وهي محطة كبرى بمحلية الحصاحيصا وحدة أبي قوتة، وتُسقى من بئرها خمس قرى هي: (أم لديبة، أم القرى، سرحان، عينينة والبار) ونفّذت فيها المنظمة مشروع الطاقة الشمسية والسور.

وعبّر أهالي المناطق المُستفيدة، عن عميق تقديرهم لهذا العمل الكبير وشكرهم للمملكة العربية السعودية حكوماً وشعباً للمواقف النبيلة، مُؤكِّدين أنّ الدعم السعودي المتواصل المُتنوِّع في مجالات عديدة للشعب السوداني سواء الرسمي أم الشعبي له آثاره الطيبة الكريمة.