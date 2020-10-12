النرويج تعد بالعمل مع المسؤولين السودانيين للرفع من قائمة الإرهاب

الخرطوم: هبة علي

وعدت مملكة النرويج بالعمل مع المسؤولين السودانيين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت سفيرة النرويج بالخرطوم تيريزا لوكين (اليوم) لدى لقائها، والي الخرطوم أيمن خالد نمر بمكتبه، أن النرويج سعيدة بالتغيير والتحول الديمقراطي الذي حدث في السودان، قاطعة بأن مملكتهم من الممولين الأساسيين لمجموعة الأمم المتحدة وتقدم تمويلاً للسودان يمكن استخدامه في الأغراض الضرورية التي تحددها الحكومة، وأشارت لوكين إلى أهمية دعم اللاجئين والمشردين في ولاية الخرطوم مع ضرورة إيجاد دُور آمنة للإيواء، منوهةً إلى أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، لافتةً إلى تقديرها للإصلاحات الكبيرة التي قام بها الوالي في الفترة الوجيزة من عُمر ولايته.