كان هو ضيف الحلقة.. “مدني عباس” يغيب عن حضور برنامج تلفزيوني

الخرطوم: ابتهاج متوكل

غاب وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، عن حلقة البرنامج التلفزيوني (الشارع يريد) الذي تبثه الفضائية القومية وسودانية 24، رغم الانتظار لأكثر من ساعة ونصف.

وكان من المقرر أن تبث القناتان، البرنامج مُباشرةً عند الساعة السابعة مساء اليوم، حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة، الخبز وارتفاع الأسعار وفوضى الأسعار، مشكلات الصادر والاستيراد، والتحديات الأخرى التي تواجه الوزارة.

وقالت إدارة البرنامج، إن الوزير تغيّب بسبب اجتماع اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الذي سيناقش قضية رفع الدعم.