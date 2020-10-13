ظهور آفة الذبابة البيضاء بالقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

أكد مزارعون بالمنطقة الشرقية بولاية القضارف ظهور آفة الذبابة البيضاء على محصول القطن لأول مرة بالمنطقة الشرقية، في مساحة 2 ألف فدان، مؤكدين على مكافحة هذه الآفة وعمل تحوطات منعاً لانتشارها .

وكشف مدير دعم العملاء بشركة سي تي سي مجدي أحمد بخيت لـ(السوداني) أن هذه الآفة ظهرت لأول مرة بالمنطقة الشرقية بكميات كبيرة.

وأكد بخيت بدء المكافحة لهذه الآفة منعاً لانتشارها، مشيراً إلى أن القطن حالياً في مراحل متقدمة، وقال إن هنالك تحوطات لمنع انتشارها.

وأكد المزارع بولاية القضارف معاوية عثمان الزين ظهور آفة الذبابة البيضاء بالقبوب بالمنطقة الشرقية لأول مرة، داعياً الجهات المختصة لمنع انتشارها في المشاريع الأخرى.

وأشار المزارع بالمنطقة الشرقية محمد الطيب لظهور آفة الذبابة البيضاء بكميات كبيرة في مساحة تقدر بحوالي 2 ألف فدان ، مشيراً إلى أن هذه الآفة ظهرت لأول مرة لافتاً لوجود فريق مختص لمكافحتها .