(سي تي سي) تدعم جامعة السودان بمعمل لتطويرصناعة النسيج بالبلاد

الخرطوم :ابتهاج متوكل

قدمت مجموعة (سي تي سي) الهندسية، دعما فنيا الى جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، يحتوي على معمل متخصص في صناعة النسيج

وقال مدير التصنيع بمجموعة سي تي سي، د يحيى قاسم، امس في احتفال بمناسبة تسليم المعدات والاجهزة، ان المجموعة في اطار المسؤولية المجتمعية، وبهدف ترقية مفهوم صناعة النسيج بالسودان، تبرعت بمعمل متكامل للجامعة ، موضحا ان المعمل يحتوي على معدات واجهزة تستخدم في اختبارات منتجات النسيج.

واعتبر عميد كلية هندسة الصناعات بجامعة السودان بروفسير حسبو عبدالباقي، ان المعمل اضافة كبيرة لمعمل الجامعة ، مشيرا الي ان هذه الشراكة تعكس التعاون بين الصناعة والقطاع الأكاديمي.

وأشار مستشار النسيج والجلود بالجامعة بروفيسور هجو الفاضل، الى ان المعمل يغطي كل مراحل اختبارات صناعة النسيج، من الخيوط مرورا بالقماش حتى نهاية المنتج ، وذلك في ظل تطور صناعة النسيج خلال الفترة الأخيرة، واقر بالحاجة للتجديد في ظل المنافسة ومواكبة المستجدات ، داعيا الى ان يكون هناك توجه من قبل الدولة نحو النهوض بصناعة النسيج.