الصادق والانتقام من البشير، ومواقف البرهان (2-2)

ذكرتُ في ختام الفصل الأول من هذا المقال، أن البرهان عندما ذهب إلى البشير فجر ذلك اليوم،ليبلغه استيلاءَهم على السلطة منه، وجده في مصلاه يؤدي صلاة الفجر، فأخبره ووعده:”على أن يُحتَفظ له بالاحترام والتقدير في مقر إقامته”. ذلك كما قرأناه في مصادره،وكان رد البشير عليه: “على بركة الله… ولكن أوصيكم بالبلاد والإسلام”.ولما لم يُذكر أن البرهان رد عليه بما دون الموافقة على ذلك، فيكون البرهان قد أخذ على نفسه عهداً بذلك أمام الله،وهو أمامه من الله أمرٌ غليظ وهو قوله:”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)الآية34سورة الإسراء.فالعهد والوصية، والأمان، والموثق، والذمة، كلها ألفاظ ذات مدلول واحد، هو مسؤولية، يُحاسب المرءُ على عليها، فيُثاب إن هو أوفى بها، ويُعاقب إن تعمد الإخلال بها، وقد تتفاوت درجاتها. وفي ذلك يقول الله تعالى:وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ” الآية 7 المائدة. ومقابل ذلك الأمر في صيغة التذكير، يقول تعالى في مدح الذين يوفون بالعهد:” إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19 الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ”(20)سورة الرعد. وأخذ العهد أو الموثق، ليس بالضرورة أن يكون قسما يأخذه المرء بوضع يده على مصحف، بل هو لفظ يكفي أن يتلفظ به، ويركن لذلك اللفظ من هو موجه إليه. فالألفاظ قد يترتب عليها أثر عظيم، فتُعقد بها أنكحة تُستحل به الفروج، وتُقام بها صروحُ أسر. ولذا يقول الله تعالى فيما يترتب على تلك الالفاظ من مسؤوليةضخمة في حق النساء، اللائي استُحللن بألفاظ ٍعُقدَ بها النكاحُ”وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا” الآية 21سورة النساء.كما بتلك الالفاظ تُنقض أنكحةٌ وتُحرم بها فروج استُحلت بالأمس، وتُهد بها صروحٌ أقيمت على أثرها.

فما نُقل من تعهدِ البرهان للبشير”على أن يُحتَفظ له بالاحترام والتقدير في مقر إقامته”هل أوفى البرهانُ بذلك التعهد؟!إن مجريات الأحداث وما جرى للبشير على أثرها، لا تدل على ذلك،والبرهان هو الراعي الأول المسؤول فيها عن رعيته. فقد أبدَل َالبرهانُ البشير َبما وعده؛بالاحترامِ مذلةً، وبمقر الإقامةِسِجناً، بات يرتدي زيه الرسمي،وعندما يؤتى به إلى المحكمة يوضع في قفص حديدي، إمعاناً في الانتقام منه. ولم تُرع له مكانةُ أنه كان رئيس هذا البلد، في يوم من الأيام. ولم يفعل البرهانُ وأركان حكمه في حقه،كما فعل إخوانهم في مصر، في حق رئيسهم حسني مبارك،الذي اندلعت عليه ثورة اقتلعته من سدة الحكم، فلم يذلوه إذلال البرهان للبشير. فقد ترك إخوانهم في مصر رئيسهم في وضع كريم، حتى عندما كان يُحضر إلى قاعة المحكمة، كان يأتي بزيه المعتاد. ولو أرادوا أن يسجنوه كما فعل البرهانُ بالبشير، لفعلوا ذلك وما أكثرَ السجونَ عندهم، ولكن أبت عليهم أنفسهم ذلك،تقديرا للرجل ولمكانته التي كان عليها عندهم.

كان أكثر ما عاناه البشير في سجنه، هو حينما بلغه مرض والدته، التي عُرف ببره لها، وعُرفت هي بحبها له. فلم يُسمح له أن يعودها ولو في رفقة فيلق من الحراسة. وقد بُذلت في طلب ذلك جهود مضنية كما قيل، ولم تقابل تلك الجهود إلا بالرفض.وفوق ذلك،ذُكر أن والدته وهي في مرضها طلبت من السلطات أن تسمح لها هي بزيارته في سجنه،ولكن سلطة البرهان رفضت طلبها كذلك، ولم يرق للقائمين عليها قلبٌ لامرأة جاوزت التسعين من عمرها،وتخشى الموت قبل رؤيتها لابنها البار بها، كحال كل والد، ولابد أن يكون ذلك الرفضُ قد وقع على نفسها موقعا مؤلماً، كما لا بد أن يكون قد بلغ ابنَها طلُبها رؤيتَه، ورفضُ البرهان وزملاء الأمس ذلك الطلب بكل قسوة، وللمرء أن يتصور وقع ذلك عليه أيضا. كل هذا يأتي مناقضاً لموثق السيد البرهان بحفظ المكانة والتقدير.وحتى لما تدهورت صحتُها وبلغت حالة الاحتضار، لم يُسمح له برؤيتها.وقد سُمح له فقط بعد موتها بأن يذهب ليراها ويصلي عليها.ولم يُسمح له بتشيعها وبدفنها، وفور انتهاء إلقاء نظرته عليها أعيد إلى سجنه.وكأنَ البرهانَ وسلطته قد اطلعا على صفحة الغيب، فباتا في مأمن من قوله تعالى: “وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.”وما كانت عظمةُ ذلك العهد بالنسبة إلى البرهان،وضرورة وفائه به،لأنه قطعه على نفسه أمام البشير، لا، بل يظل عهداً واجباً عليه الوفاء به حتى ولو قطعه أمام أي أحدٍ من غمار الناس، فأمرُ ما يترتب عليه من وفاء ٍأو إخلاف عند الله واحد.

ولما كنا في مجتمع يفدي فيه المرءُ أسرتَه بنفسه، كان من سوء ما عامل به البرهانُ البشير، سجن زوجته وسوء معاملتها تحت سمعه وبصره. وهي لم تكن سياسية ولا عضوا في الحكومة أوفي المؤتمر الوطني،أُخذت من بيتها إلى السجن فأبقيت رهنه أكثر من عشرة أشهر، لم تُحاكم بجرم ما سُجنت من أجله، ورُفض الإفراج عنها بكفالة، كحال من أُدخلوا ذلك السجن قبلها، وأبقوا فيه بلا محاكمة. وكما قال الكاتب الأستاذ بكري المدني، على مبدأ مُستحدثٍ في العدالة يقول (متهم حتى تثبت إدانته) ولذا فهي متهمة حتى تثبت إدانتُها، ومتى تثبت إدانتها فتحاكم عليها فالله أعلم. فقدأبقيت على تلك الحال حتى أصيبت بالفشل الكلوي وضغط الدم والسكري.وهنا أورد نصَ شيءٍ مما كتبه الأستاذ فتح الرحمن النحاس في هذا الأمر فقال: “ليس هناك أكثر سوءاً من حبس حرم الرئيس السابق الفضلى وداد بابكر لفتر ثمانية أشهر بلا محاكمة حتى أصابها (الفشل الكلوي) هل هناك بشاعة وسقوط لشهامة أولاد البلد أكثر من هذا؟ أين رفقة السلاح وصحبة سنوات خلت وعلاقات اجتماعية وتكريم مهني؟ وماذا تستفيد قيادة الدولة من هذا الإذلال والحقد، تجاه امرأة سودانية وسجنها بلا (جريمة مثبتة؟!) أم الأمر انتقام لكونها حرم الرئيس السابق البشير؟ لا أظن أن هناك (فضيحة أو عار) أكبر من قهر امرأة والنسيان عمداً لآخر وصية لرسول الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت(استوصوا بالنساء خيرا) أين الرجولة وأين الأخلاق يا من تتشدقون بالحرية والعدلة.؟!”

ذلك قدرٌ مما كتبه الأستاذ فتح الرحمن النحاس. وهنا نعود إلى المقارنة بين ما يجري للبشير على يد البرهان في شخص زوجته، أو ما يجري لها هي بسبب أنها زوجة البشير، وقد ضرب البرهانُ بعرض الحائط قول الله تعالى:” وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ”.فالبرهان لم ينهج أيضاً في ذلك نهج إخوانه في مصر في معاملته لزوجة رئيسه حسني مبارك، التي كان يُنسب إليها أداءُ أدوار سياسية كثيرة، في تسيير أمور الدولة، حتى قيل عن دورها في اختيار الوزراء وكبار المسؤولين، ولكن سلطات الثورة في مصر لم تمسها بسوء، فتركتها مكرمة في بيتها، ولم يلحق بها ما ألحقه البرهان ُونظامه بزوجة البشير. ولم تُعامل مثل زوجة البشير نساء ٌأخريات أطيح بأزواجهن في ثورات شعبية،كزوجات القذافي وعلي عبد الله صالح وزين العابدين بن على وصدام حسين. وكأن البرهان لم يسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم:”أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم)؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ” إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم،وما أهانهن إلا لئيم”.ففي أي مكانة يريد البرهان لنفسه ولنظامه أن يكونا، أفي مكانة الكريم أم في مكانة اللئيم؟

أراني وقد استشهدتُ بأحاديث نبوية، وأسائل نفسي إلى أي مدى يأخذ البرهان ونظامه بها، وهما قد بلغت بهما الجرأة مبلغ التعديَ على المُحكم من نصوص القرآن،بتشريع ما يخالف أحكامها، واطلقا العنان لأحد مسؤوليهما ليطعن علنا في ثوابت الدين أما الملأ، منكرا للتوحيد الذي جاء به رسلُ الله سبحانه وتعالى من آدم وحتى خاتمهم محمد بن عبد الله، عليهم جميعا الصلاة والسلام، كما دلت جميع نصوص القرآن على ذلك؟ فإذا بمسؤولهما الكبير القراي، الذي أنيط به وضع مقررات ناشئة الأمة، يقول على رؤوس الأشهاد، إن الله خلق لنفسه زوجاً من ذاته.؟تعالى الله عما قال علوا كبيرا.ولهذا القول وغيره من أقوال الزيغ التي يقول بها القراي وغيره من تلاميذ محمود محمد طه، طالب كثير من الناس وعلى رأسهم علماء دين كبار بإقصائه من منصبه خشية إفساد عقيدة الناشئة، ولكن البرهان وحكومته لم يعيرا المحتجين أذنا صاغية، وأصرا على إبقائه في منصبه. وربما لإيمانهما بما يقول القراي؟ أترى حكومة تُعين رجلا بهذه العقيدة المنافية للتوحيد، والمناقضة لمحكم القرآن، في منصب من أخطر المناصب تأثيراً في ناشئة الأمة، وتخالف فيه رأي علماءِ الأمةِ وعامتها من المؤمنين، أتقيم حرمةً لعهد، أو تؤمن بما نصت عليه أحاديث نبوية؟!”وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ”.