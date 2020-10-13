ثقوب على صفحات اتفاق السلام يلزم سدها

مرحباً مرة أخرى فرحاً بالتوافق بين الفرقاء على سلام جوبا ونأمل أن تكتمل حلقاته وتستحكم ليكون سلاماً شاملاً دائماً بجلوس عبد العزيز الحلو وَعَبَد الواحد نور في مائدة المفاوضات والقبول بما تم واستدراك ما لم يتم .

هناك ثلاث ثقوب يجب سدها عند مراجعة المجلس التشريعي المرتقب تكوينه (هل من صلاحيات هذا المجلس إجراء تعديلات وتصويبات على اتفاق جوبا ؟ نرى أن هذا لزوم ما يلزم).

١. أول هذه الثقوب وهو ثقب أسود: قوتان مسلحتان لحفظ الأمن في دارفور،

لكل منهما عقيدة قتالية أمنية مختلفة, كانا قبل بضعة أشهر عدوين لدودين سوف يردهما هذا التلازم إلى حالة العداء والاستعداء والاشتباك لعدم الثقة عند مجرد حادثة صغيرة وكأنها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، والنار من مستصغر الشرر !

نرى أن خيار الاندماج والانصهار في قوة أمنية واحدة تحت قيادة واحدة هو الخيار الأوفق

والأكثر ضماناً لتفادي المواجهة بين ” الإخوة الأعداء ”

٢. الثقب الثاني هو شعار التمييز الإيجابي لدارفور والمغالاة في شروط ومتطلبات وإجراءات تنفيذه التي تجعل من أبناء دارفور بعد عشر سنوات موطنين من الدرجة الأولى في دولة الوطن الواحد على أساس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الإثنية والدينية والجهوية، لا فرق بين المهمشين شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً.

نرى أن يسد هذا الثقب بمبدأ وشعار رفع الظلم عن ضحايا الحرب في دارفور وانصافهم وهم النازحون واللاجئون وأسر الشهداء بالتعويضات العادلة المجزية مادياً ومعنوياً، وإعادة التوطين التنموي المستدام، والعدالة الانتقالية والمصالحات….إلخ.

وتوزيع أموال الداعمين للسلام بعدالة على كافة المتضررين من نكبة الحرب مع إعطاء دارفور الأفضلية والأسبقية باعتبارها الإقليم الأكثر تضرراً، ومعاناة إنسانية، تليه جنوب كردفان والنيل الأزرق (ومن أين للحكومة الانتقالية وحكومة ما بعد الانتخابات ٧٥٠ مليون دولارسنوياً تخص بها دارفورلعشر سنوات ؟)

٣. مراجعة التوقيتات والآماد الزمنية القصيرة والتي تتفاوت بين الأسابيع وأشهر لتنفيذ قرارات مهمة حول تكوين المفوضيات العديدة وخاصة مفوضية الدستور. يلزم تمديد هذه التوقيتات والآجال القصيرة حتى إذا اقتضى الأمر مد الفترة الانتقالية نفسها لنحو ست سنوات فالانتخابات ملحوقة سيما أن استعداد الأحزاب السياسة التاريخية لها منقوص إضافة للأحزاب الجديدة التي سوف تؤسس وتسجل . ويجب أن نعترف نحن السودانيون عامة بادماننا الفشل في احترام الوقت وحسن إدارته والإخلال بالمواقيت وتنفيذ البرامج والمشاريع من قبل خدمة مدنية متدنية الأداء زادتها ضعفاً وتردي قرارات لجنة إزالة التمكين بفصل المئات من قياداتها العليا من ذوي الكفاءة والخبرة بسبب أو توهم أنهم ” فلول وكيزان ” وهو اتهام سياسي لا يقدح في معايير الكفاءة والخبرة. نقترح سد هذه الثغرة والثقب في الخدمة المدنية باختيار الأكفاء الأصحاء من شباب وناشئة المعاشيين وبعض الشخصيات القومية المستقلة لعضوية وإدارة المفوضيات المحورية خاصة مفوضيات دعم السلام ، والدستور والانتخابات وتسجيل الأحزاب.

حسن عابدين / ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠