دعم الوقود … أزيلوا هذا الورم الخبيث أو تهيأوا لوفاة السودان قبل نهاية هذا العام…

الدعم السلعي يعتبر أحد أكبر تشوهات الاقتصاد السوداني حيث إن سياسة الدعم غير الرشيدة قد أدت إلى تدمير الاقتصاد السوداني بشكل أثار شفقة الأعداء قبل الأصدقاء. فمثلاً في عام 2019 كان إجمالي الدعم السلعي 188 مليار جنيه، وبلغ دعم الوقود منه 80%. فى ميزانية العام 2020 أظهرت الإحصائيات أن الدعم السلعي يحتاج مبلغ 250 مليارجنيه، والذي يشكل 36% من الميزانية، وهذه أعلى من الصرف على التعليم والصحة وخدمات المرافق العامة والإسكان والدفاع مجتمعة، حيث إنها تشكل فقط 34%. وهذا وضع غير طبيعي ويعكس عدم الكفاءة في تخصيص الموارد.جزاء كبيراً من الجازولين المدعوم يذهب لقطاع التعدين. وهو قطاع غني ولا يحتاج لدعم بالأساس. كذلك أصحاب السيارات يشكلون 20% فقط من المواطنين. فلا يجوز عرفاً ولا أخلاقاً أن يدفع غالبية الشعب (80%) فاتورة الدعم لصالح طبقة هي الأغنى بينهم.

رغم أن الدعم السلعي قد أقعد الدولة عن لعب دورها الأساسي في تقديم خدمات الصحة والتعليم إلا أن هذه السياسة البغيضة قد أدت إلى اتساع رقعة الفقر لصالح الأغنياء، فصار الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غنى. لقد تحول موضوع الدعم السلعي إلى كرت سياسي رابح بيد الأحزاب وأصحاب الايديولوجيات فصار إخوتنا السياسيون يتنافسون فى الدفاع عن الدعم السلعي حتى يرضى عنهم الناس ولا يخرجون عليهم. والمؤسف حقاً أنهم يعلمون ضرره على الاقتصاد الوطني ومع ذلك فإنهم لا يسعون إلا لتأمين جلوسهم على كرسي السلطة البائس.

حكومة الخبير الاقتصادي د.عبدالله حمدوك منذ ميلادها قد علمت خطورة الاستمرار في هذا النوع من التعاطي السالب مع قضايا الوطن، فحاولت كذا مرة أن تزيد وعي الجماهير بضرورة إزالة هذا الورم الخبيث حتى لا ينتشر تأثيره السلبي في بقية جسد الوطن المنهك فيموت. إلا أن إخوتنا السياسيين كان لهم حسابات أخرى والتي هي للأسف امتداد لنظرة سلفهم. لذلك وفي سبيل استدامة الدعم السلعي طرقت الحكومة كل الأبواب فقامت بزيادة إنتاجية ماكينات طباعة العملة، فضلاً عن محاولتها المستمرة الحصول على دعم خارجي بكل الطرق، ولكن هيهات فقد بلغت ديون السودان الخارجية سقفاً بعيداً (60 مليار دولار). وبعد ذلك، علقت حكومتنا المغلوبة على أمرها أحلامها على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تقوم بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهذه الأخيرة قد ربطت الأمر بالتطبيع مع إسرائيل.

حتى لحظة كتابة هذه السطور لم يطبق رفع الدعم عن الوقود، ومع ذلك لازلت الأزمات تراوح مكانها. الساسة يرهبون الناس أن الحياة فى السودان ستتحول إلى جحيم بعد رفع الدعم. أحسب أن هذا حديث غير موفق والصحيح أننا الآن نعيش ذاك الجحيم والسبب وجود الدعم. لا أحد يتحدث عن أزمة فى سلعة مثل السكر وزيت الطعام والسبب الوفرة برغم غلاء سعريهما. إذاً المشكلة والأزمة تطل برأسها حينما نخلق الندرة. بعد رفع الدعم سيغدو سعر جالون الجازولين 200 جنيه و300 جنيه للبنزين. الآن وقبل رفع الدعم يبلغ سعر جالون الجازولين 400 جنيه و800 جنيه للبنزين فى السوق الأسود. وكثير من الناس يضطرون للشراء من السوق الأسود نظراً لضياع الوقت في انتظار الصفوف. والمؤسف حقا أن الذين يبيعون الوقود في السوق الاسود يحصلون عليه فقط بواقع 120 و80 جنيها للبنزين والجازولين على التوالي.

المختصر المفيد….يلزمنا إزالة الدعم عن الوقود اليوم قبل غد ولكن مع تمكين أصحاب المركبات العامة والمصانع والمزارع فقط من الحصول على الوقود المدعوم، يلزم أيضا إعداد جدول زمنى لإزالة الدعم من السلع الأخرى بشكل متدرج. حكومة الثورة عليها التحلي بالشجاعة والإفصاح علناً بهذه الوصفة العلاجية كما يلزمها الزهد وعدم الحرص على البقاء في الكرسي إن رفض الشعب هذا الأمر.