بسبب سفره للبحث عن عمل فيديو لطفلة تطلب عودة والدها يشعل مواقع التواصل

الخرطوم: محاسن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو قام بنشره الداعية ومقدم البرامج الشيخ د.محمد عثمان لطفلة صغيرة في السن اسمها دانية وهي تجهش بالبكاء بعد أن تفاحأت بسفر والدها لتوفير سبل العيش الكريم وتمنت عودته ،وقالت الطفلة في الفيديو (يا رب تديني قروش أو يديك عربية وبيت عشان ما تمشي تخليني).

فيما أوضح الشيخ محمد عثمان سبب نشره لهذا الفيديو حتى يجد والد الطفلة (دانية) وظيفة ليعود للخرطوم، مشيرا إلى أن والد الطفلة يحمل شهادة محاسب ودعا للتواصل معه في الخاص في حال وجود احدهم وظيفة شاغرة لوالد الطفلة.

من جانبهم تفاعل الكثيرون مع الفيديو بانسانية، فيما أكد بعضهم توفير وظيفة لوالد الطفلة.