بعد عطل أصاب طائرتهما في الجو حنان بلوبلو تكشف عن لحظات الذعر والهلع

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

وصفت الفنانة حنان بلوبلو لحظات الذعر والخوف التي انتابتهم بسبب عطل مفاجئ للطائرة التي كانت ستقلهما الى مصر برفقة محلها الفنان محمد بشير بأنها لحظات عصيبة للغاية أصابتهم بالتوتر الشديد، موضحة: (قبل أن نستغل طائرة تاركو متجهين لمصر كان هناك تاخير في الزمن عندما سألنا عن السبب كانت الإجابة بأن هناك عطلا في تكييف الطائرة سيتم إصلاحه، بالفعل بعدها طلب منا الصعود الى الطائرة)، مواصلة: (لكن لم تمر ربع ساعة بعد اقلاع الطائرة ليحدث ضجيج غير عادي، الأمر الذي جعل كل الركاب يبدون تخوفهم وقلقهم الشديد لما يحدث دون توضيح في البدء لما يحدث، وقتها سارع كابتن الطائرة بالتصرف بحكمة وعقلانية لتفادي الخلل وذلك بان عدنا ادراجنا مرة اخرى لمطار الخرطوم لنهبط بسلام ويتم البحث لنا عن طائرة اخرى تقلنا الى مصر.)