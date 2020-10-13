باني وأبوجبل يشاركان في إجتماع (CAF)

شارك نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA – رئيس لجنة المسابقات – الفاتح بأني والأمين العام للاتحاد حسن أبو جبل في اجتماع مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF ظهر أمس الاثنين ، عبر الاتصال عن بعد، بخصوص مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات امم افريقيا الكاميرون 2022، والتي يواجه فيها المنتخب السوداني نظيره الغاني في الفترة بين 9 و17 نوفمبر القادم.

وناقش الاجتماع جاهزية ملعب المباراة والتدريبات، وفق الاجراءات الصحية اللازمة، وحدد الاتحاد السوداني 17 نوفمبر لمباراة الجولة الرابعة امام غانا، بينما اختار الاتحاد الغاني مباراة الجولة الثالثة 13 نوفمبر.