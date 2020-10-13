لجنة المنتخبات تؤمن على برنامج الناشئين

عقد نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إسماعيل رحمة اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب تحت (17) سنة، والذي مثله الكابتن حمد كمال المدرب العام، والكابتن معتصم خالد المدرب المساعد، ومن بعد الاستماع إلى التقارير بشأن مسيرة المنتخب الناشئ، وعقب التشاور مع المدير الفني للمنتخبات السنية الكابتن منير لهباب، تم التأمين على استمرار تدريبات منتخب الصغار بشكل يومي إلى حين عودة المدرب الجزائري الأصل الفرنسي الجنية منير لهباب من مقره الحالي في باريس، لإصدار البرنامج النهائي لإعداد المنتخب من أجل المشاركة في بطولة التحدي لدول شرق ووسط افريقيا CECAFA المعلنة في ديسمبر المقبل.. وكان منتخب الصغار قد تدرب أيام (6،5،4) أكتوبر الحالي في استاد الخرطوم من كلية العاصمة الخرطوم.. وستقام بطولة سيكافا في النسخة القادمة في كينيا خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر.