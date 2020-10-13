كورونا يصطاد كريستيانو رونالدو

السوداني: وكالات

لم يسلم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من ضربات فيروس كورنا، بعدما تبينت إصابته به، اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة رونالدو بالفيروس، بعدما خرجت عينة اختباره إيجابية.

وبذلك، لن يتواجد “الدون” رفقة منتخب البرتغال في مباراته ضد السويد، غدًا الأربعاء، بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

ودخل الهداف التاريخي للبرتغال الحجر الصحي على الفور، رغم عدم معاناته من أي أعراض، بينما جاءت نتائج باقي رفاقه سلبية.

ومن المتوقع أن يغيب رونالدو عن مباراة اليوفي المقبلة ضد كروتوني في الدوري الإيطالي، وكذلك مواجهة دينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.