الخرطوم تستعرض خطة الزراعة للموسم الشتوي بتكلفة 1.4 مليار جنيه

الخرطوم: السوداني

استعرضت اللجنة العليا للإعداد للموسم الشتوي بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم عبد المنعم عمر أحمد فضل الله، الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة للموسم الشتوي باعتباره موسماً استثنائياً لتعويض النقص في المنتجات الزراعية بسبب الفيضان والسيول والأمطار، وبلغت جملة تكلفة الخطة 1.4 مليار جنيه، فيما بلغت المساحات المستهدفة 380 ألف فدان تشمل زراعة الخضروات والأعلاف والمحاصيل الحقلية والفواكه والنباتات العطرية والطبية. فيما أعطيت المحاصيل الأساسية أولوية وهي البطاطس والبصل والطماطم والبرسيم، وتضمّنت الخُطة تأهيل البنيات التحتية كالري ومُعالجة آثار الفيضانات والسيول وتوفير مدخلات الإنتاح وتوفير خدمات صحة الحيوان وتوفير التمويل الميسر للمزارعين وتأمين الوقود.

إلى ذلك، وجهت اللجنة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري برفع قائمة بالاحتياجات المطلوبة للموسم الزراعي الشتوي.