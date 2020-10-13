مكافحة الفساد تُوجِّه تهمة هروب مدان لعدد من قادة النظام السابق.. تابع التفاصيل

الخرطوم: السوداني

وجهت نيابة مكافحة الفساد اليوم، الاتهام لرموز النظام السابق بكري حسن صالح وهاشم أحمد الحسين ومدير سجن كوبر السابق أبوعبيدة سليمان عوض الكريم في البلاغ المقيد بالرقم 288/2019 تحت المواد 21 /26/89/90/91 ق. ج والخاص ببلاغ هروب المدان فهد عبد الواحد، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن المؤبد بتهم الإتجار في المخدرات .

هذا ووجهت النيابة بإجراء استرداد للمدان الهارب ومخاطبة إدارة التعاون الدولي لتكثيف جهودها لاسترداد المذكور،

هذا وقد أخطرت النيابة، المتهمين اليوم بتوجيه الاتهام في مواجهتهم وتم تسليمهم صورة من القرار .

ومن المنتظر أن تحيل النيابة البلاغ للمحكمة عقب مهلة الأسبوع المحددة لتقديم الاستئناف ما لم تصدر قرارات لاحقة من الجهات الاستئنافية الأعلى .