معدل التضخم يقفز إلى أكثر من 200% في السودان

الخرطوم: السوداني

قفز معدل التضخم لشهر سبتمبر 212.29 مقارنة بمعدل 166.83 لشهر أغسطس الماضي بارتفاع قدره 45.46 نقطة ويعود ذلك لارتفاع اسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، الحبوب، اللبن، البيض، الزيوت، الدهون، البقول، الخضر والسكر، كما ارتفعت اسعار مجموعتي النقل والصحة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء ان معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر سبتمبر الماضي بلغ 176.29% مقارنة بـ 151.20% لشهر اغسطس الماضي.

فيما قفز معدل التضخم للمناطق الريفية لشهر سبتمبر وسجل 241.09% مقارنة بمعدل 178.67% لشهر أغسطس المنصرم.