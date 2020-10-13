مديرو الجامعات الحكومية يرفعون مذكرة لرئيس الوزراء بشأن أوضاع مؤسساتهم

الخرطوم: السوداني

قرر مديرو الجامعات الحكومية في اجتماعهم بقاعة بروفيسور دفع الله الترابي بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم، برئاسة البروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه مدير جامعة الخرطوم، رفع مذكرة لرئيس الوزراء تشرح الوضع الراهن للجامعات والمطالبة بإحقاق الحق وإنفاذ ما التزمت به رئاسة مجلس الوزراء حول القضايا التي تهم التعليم العالي ومنسوبيه .

واعلنوا عن تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الاربعاء في موكب الى رئاسة مجلس الوزراء لتسليم هذه المذكرة، وناقش الإجتماع مسألة تأخير مرتبات العاملين بمؤسسات التعليم العالي وحقوق المبتعثين وغيرها من القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي.

واستنكر المجتمعون تعامل وزيرة المالية المكلفة والحجج الواهية وغير المقبولة والنظرة غير السليمة وغير المتفهمة نحو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين حرصهم على استدامة استقرار الجامعات وعلى حقوق العاملين وقبل ذلك حرصهم على مستقبل الطلاب وأسرهم .

وأكد مديرو الجامعات التضامن مع مجهودات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجمع اساتذة الجامعات السودانية التي كانت وما زالت تنافح عن حقوق منسوبي التعليم العالي بكافة الوسائل.