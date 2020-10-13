التربية بالخرطوم: أكبر اشكالياتنا مدارس لاتزال مراكز إيواء لمتضرري الفيضانات

الخرطوم: السوداني

كشف مدير الادارة العامة لتعليم الأساس بولاية الخرطوم حمزة الفحل، أن واحدة من أكبر الاشكاليات التي تواجه الوزارة أن بعض المدارس لا تزال مراكز إيواء لمتضرري الفيضانات، وأكد أن الوزارة تسعى لمعالجة الأمر بالتنسيق مع المدراء التنفيذيين.

ووجه مدير عام التعليم بولاية الخرطوم “محمد إبراهيم علي”، إدارات المرحلة الثانوية والأساس وإدارة التعليم الخاص بضرورة متابعة القرارات الصادرة من الوزارة تجاه إدارة التعليم بالمحليات.

و أكد “إبراهيم” حرص الوزارة على طلابها في القطاعين الحكومي و الخاص وقال: “إن عملية الإصلاح التي بدأتها الوزارة بالتعليم الخاص لن تتوقف”، وأكد استمرار الوزارة في مزيد من المتابعة لقضايا التعليم الخاص.