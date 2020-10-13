صحيفة جنوب أفريقية تُسلِّط الضوء حول تقرير صحيفة (السوداني) لمُخطّط اغتيال ضابط مخابرات أجنبي بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

نشرت صحيفة (ديلي مافريك) الجنوب أفريقية، التقرير الذي نشرته صحيفة (السوداني) تحت عنوان “سِر جريمة فتاتي (شقة الرياض) صراع الدبلوماسية.. الشرطة تنقذ الخرطوم من (غرانفيل) جديد”.

والذي كتبه الصحفي اللامع محمد أزهري، المُختص في تغطية القضايا والحوادث. حيث اتهمت الشرطة، نائبة سفير جنوب أفريقيا في الخرطوم وزوجها بالضلوع في جريمتي قتل وتقطيع أعضاء فتاتين سودانيتين، بغرض تصفية ضابط المخابرات بسفارة جنوب أفريقيا في الخرطوم.

يُذكر أنه تم القبض على متهم إريتري، وطالب سوداني يدرس الطب بجامعة سودانية، في جريمة قتل (مروة ونسرين).

وقالت صحيفة (ديلي مافريك)، إنه يتم الآن التحقيق مع نائبة سفير جنوب أفريقيا بالخرطوم “زابانتو نجكوبو” وشريكها بتهمة توظيف سائق السفارة وشريكه لقتل ضابط المخابرات، لأن الأخير كان يرسل تقارير إلى بلاده حول نشاط “نجكوبو” المشبوه.

وأضافت الصحيفة: “اتصل المحققون بسفارة جنوب أفريقيا والتقوا بضابط المخابرات.. وأبلغتهم وزارة الخارجية السودانية بأن نجكوبو وشريكها يتمتّعان بحصانة دبلوماسية مُطلقة، وبالتالي لا يمكن القبض عليهما دون إذن من حكومة جنوب أفريقيا”.

وأرسل المحققون، تقريراً شاملاً عن القضية إلى سلطات جنوب أفريقيا، التي أرسلت فريقاً لسحب نجكوبو وشريكها من الخرطوم لاستجوابهما حول القضية مرة أخرى في جنوب أفريقيا. وشكروا الشرطة السودانية على فضح المُؤامرة وإنقاذ ضابط المخابرات، ووعدوا بتعاونهم الكامل مع السلطات السودانية حتى انتهاء القضية.

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