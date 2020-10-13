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شاهد.. أغنية مؤثرة تلاقي انتشارا واسعا نظمت في “حُمِيات” شمالي السودان

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني 

لاقت أغنية حزينة مؤثرة نظمت في كارثة الحُميات الأخيرة التي اجتاحت محليتي الدبة ومروي شمالي السودان، انتشاراً وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقول مطلعها (يامروي الوجع بالكوم، اتملت البلد أحزان، في الدبة العزيزة، الغابة، الناس ماتوا موت الضان)، وهي من كلمات الشاعر خليفة عثمان خليفة، أداها على أنغام الطمبور الفنان الشهير “جعفر السقيد”

وعبرت الأغنية عن حال البلد الذي يراه حتى الأعمى، بين كارثة الفيضان، وتفشِّي الحميات، وضياع موسم حصاد البلح، وإنهيار المنازل، قائلاً:  (حالنا يوصفو العميان).

alsudani
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