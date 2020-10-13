الحركة الإسلامية السودانية تنفي ما أشيع عن “حلها”

الخرطوم: السوداني

نفت الحركة الإسلامية السودانية في تصريح صحفي، الثلاثاء، علي صفحتها الرسمية بـ “فيس بوك” الأخبار المتداولة بحلها.

وقالت: تداولت وسائط التواصل الاجتماعي وروجت لخبر غير صحيح بحل الحركة الإسلامية.

وقال تصريح مذيل بالناطق الرسمي باسم الحركة بأن الحركة الإسلامية السودانية منذ نشأتها تميزت بقوة تنظيمها ومتانة هياكلها ومؤسسية قراراتها، مما اكسبها احترام عضويتها وصنع الرهبة في قلوب خصومها.

واضاف التصريح لقد ظلت الحركة ملتزمةً بنظامها الاساسي ودستورها وشوراها ولوائحها الداخلية.

ولمّا احتار اعداء اليوم في قوة تنظيم الحركة وتماسكها وانضباطها في ردود افعالها ووحدة صفها وثباتها في مواجهة حربٍ ضروس للقضاء عليها، لم يجدوا الا ترويج الاشاعات التي ما اصبحت تنطلي علي احد.

واكد التصريح بقاء الحركة الاسلامية السودانية بشموخها، وإطمئنانها لقوة وثبات عضويتها، وتماسك قيادتها، مشددة على أنها ستظل حركةً للتجديد الفكري والإصلاح المجتمعي.